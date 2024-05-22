Турист из Китая впал в кому в московском отеле, приняв смертельную дозу алкоголя

В Москве в одном из отелей был найден китайский турист без сознания. В его крови обнаружили смертельно опасную дозу этилового спирта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как стало известно источнику, 43-летний мужчина прибыл из Китая в столицу России, чтобы посмотреть достопримечательности. Однако его отпуск в Москве пошел не по плану. По какой-то причине он решил много выпить. И в итоге от большого количество алкоголя он потерял сознание.

Когда туриста обнаружили в номере гостиницы, он уже был в тяжелом состоянии. Его экстренно доставили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ и вывели спирт из организма. В результате врачи смогли спасти ему жизнь, и постепенно мужчине стало лучше.

На данный момент китайца уже выписали из больницы. Ему рекомендовали больше не пить, чтобы подобное не повторялось.

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