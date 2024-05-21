Следователи организовали проверку: тело ребенка обнаружили в водоеме на юго-востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели несовершеннолетнего в московских Кузьминках. Там на территории парка обнаружили труп ребенка. Бездыханное тело лежало в воде, передает Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ.

Страшная находка была сделана сегодня, 21 мая, в реке Чурилиха. После обнаружения трупа ребенка на место случившегося прибыли стражи порядка.

Они организовали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что завернутый в одеяло и покрытый бурыми пятнами труп младенца нашли в Санкт-Петербурге. К моменту обнаружения тело несовершеннолетнего стало разлагаться. По факту гибели малыша ведется расследование.