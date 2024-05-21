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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 21 мая 2024, 19:50
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Следователи организовали проверку: тело ребенка обнаружили в водоеме на юго-востоке Москвы

В Москве тело ребенка выловили из водоема в парке района Кузьминки .
Следователи организовали проверку: тело ребенка обнаружили в водоеме на юго-востоке Москвы

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели несовершеннолетнего в московских Кузьминках. Там на территории парка обнаружили труп ребенка. Бездыханное тело лежало в воде, передает Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ.

Страшная находка была сделана сегодня, 21 мая, в реке Чурилиха. После обнаружения трупа ребенка на место случившегося прибыли стражи порядка.

Они организовали проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что завернутый в одеяло и покрытый бурыми пятнами труп младенца нашли в Санкт-Петербурге. К моменту обнаружения тело несовершеннолетнего стало разлагаться. По факту гибели малыша ведется расследование.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
ребенок
река