Шестилетний ребенок умер в свой день рождения из-за гелиевого шарика

В американском штате Иллинойс шестилетний мальчик погиб в свой день рождения, задохнувшись от гелиевого шарика. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии, когда ребенок вдохнул гелий из праздничного шара. Для установления точной причины трагедии будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Полиция предупреждает родителей, что гелиевые шары представляют смертельную опасность для маленьких детей. Риск включает не только удушье, но и отравление гелием.

Ранее мы писали о том, что в Москве трехлетний ребенок умер после перекуса шоколадкой. Мальчик перекусил сладостями, затем почувствовал себя плохо. Его стошнило, затем малыш потерял сознание, рассказала мать погибшего.

Также стало известно о том, что в Новой Москве двухлетний ребенок умер, подавившись морковью. Отец пытался оказать сыну помощь, но ребенок скончался.