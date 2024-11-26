В Москве трехлетний ребенок умер после перекуса шоколадкой

В Москве трехлетний ребенок скончался при загадочных обстоятельствах. Смерть наступила после перекуса шоколадкой.

Подробности сообщает mk.ru.

Трагедия случилась в ночь на 26 ноября. Семья проживает в доме на улице Ватутина.

Мальчик перекусил шоколадкой, затем почувствовал себя плохо. Его стошнило, затем малыш потерял сознание, рассказала мать погибшего.

На место приехали врачи, они констатировали смерть. Устанавливаются точные причины смерти. Мать находилась в шоке, когда обращалась в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Таганроге мать принесла в магазин пива мертвого ребенка и его брата-близнеца, который находился без сознания.