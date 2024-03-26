Шестиклассника и его товарища подозревают в совершении теракта в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали по подозрению в поджоге релейного шкафа 14-летнего шестиклассника и его 20-летнего товарища. Об этом пишет Фонтанка.

По информации источника, по данному факту возбудили уголовное дело по статье о теракте. По местам жительства у фигурантов прошли обыски.

Напомним, релейный шкаф на железной дороге подожгли в Выборгском районе накануне ночью. На месте ЧП силовики обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости. Повредить оборудование у злоумышленников не получилось, шкаф обгорел лишь снаружи. График движения поездов не менялся.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге 35-летний мужчина пришел в гости к знакомому и надругался над его четырехлетней дочерью.

Также сообщалось, что петербуржец высказался о теракте в «Крокус Сити Холле» и был задержан в аэропорту Пулково.