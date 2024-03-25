Петербуржец высказался о теракте в «Крокусе» и был задержан в аэропорту

В аэропорту Пулково задержали петербуржца, который высказался о теракте в «Крокус Сити Холле» в соцсетях. Мужчина оставил пост, в котором рассуждал, почему террористы выбрали концерт группы «Пикник», и предлагал альтернативу.

Как узнала Фонтанка, он планировал вылететь в Москву, а оттуда – в Армению.

Задержанный – супруг гендиректора «Новой Голландии». Женщина была вынуждена уволиться с поста. Она объясняла, что не может занимать должность после «чудовищных» и «несовместимых с человечностью» высказываний мужа. Также топ-менеджер отметила, что супруг никогда не работал в проекте. Она осудила сказанное им и выразила слова соболезнования жертвам теракта.

Напомним, 22 марта террористы напали на концертный зал в Подмосковье. Погибли 139 человек. Задержаны четверо исполнителей и трое помощников террористов. Известно, что с ними отказались работать частные адвокаты. Юристы объяснили, что вина этих людей очевидна. Им выделят бесплатных защитников для представления интересов в суде.