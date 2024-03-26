Пришел на день рождения: петербуржец надругался над четырехлетней девочкой в гостях у знакомого

В Санкт-Петербурге мужчина надругался над четырехлетней дочерью своего знакомого. Об этом сообщает источник телеканала РЕН ТВ.

24 марта отец пострадавший встретил знакомого на улице и пригласил его на день рождения жены. 35-летний мужчина, оказавшись в гостях, надругался над четырехлетней дочерью приятеля.

Другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее в Астрахани 39-летний мужчина шесть лет насиловал глухонемых падчериц. В полицию обратилась мать девочек, когда узнала о случившемся. Мужчину задержали. В итоге суд признал его виновным и озвучил количество эпизодов – их было 103. Его приговорили к 20 годам заключения, которые он проведет в колонии строгого режима.

Также мы писали, что россиянка жестоко избила дочь из-за грязной посуды. Она несколько раз ударила девочку по голове, после чего взяла ее за волосы и швырнула об стену. Подробнее читайте здесь.