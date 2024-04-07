Шеф-повара из Подмосковья зарезали кухонным ножом в его квартире

В Подмосковье шеф-повара зарезали кухонным ножом. Тело мужчины обнаружили в его квартире. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жена 33-летнего мужчины рассказала, что его ударили ножом в грудь. Повар скончался в квартире еще до приезда экстренных служб.

Специалисты обнаружили в комнате и коридоре следы крови. На данный момент стражи правопорядка выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личность преступника.

Супружеская пара работала вместе на кухне в одном из подмосковных кафе. В свободное от работы время умерший делал на заказ фигурки на тему военной истории.

Ранее мы писали, что в республике Коми мужчина облил горючим двух приятельниц и поджег. У одной из пострадавших обгорели спина и живот, а у второй женщины медики зафиксировали ожоги 80% тела.

Похожий случай произошел в Псковской области. 17-летний школьник облил бензином собутыльника матери и сжег его заживо.