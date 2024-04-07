Сам чуть не сгорел: мужчина облил горючим двух женщин и поджег их

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство в Коми. Местный житель облил двух приятельниц горючим, после чего поджег, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Горячие посиделки», по данным СМИ, прошли в Усинске 6 апреля. В тот день мужчина собрался вместе с двумя своими приятельницами. Что именно произошло между знакомыми — неизвестно, однако в результате россиянин облил женщин горючим и поджег. Соседи, заметившие языки пламени, вызвали на место пожарных.

После покушения в городскую реанимацию попали две жительницы города 29 и 54 лет. У одной из пострадавших зафиксировали ожоги 80% тела, у второй — сильно обгорели спина и живот. Пироман, устроивший расправу, чуть не сгорел сам. Сейчас он тоже находится в больнице.

Ранее в Сочи военный пенсионер предотвратил убийство семьи. Злоумышленники хотели поджечь квартиру родственников.