Хотел спасти от алкоголизма: подросток облил бензином и поджег собутыльника матери

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства жителя Псковской области. Мужчину облил бензином и поджег подросток, с матерью которого он выпивал, передает Telegram-канал Mash.

Трагичный случай произошел в Острове. 17-летний юноша вернулся домой и, по всей видимости, в очередной раз застал мать за распитием спиртных напитков. Женщина устроила дома застолье вместе с незнакомцем.

Несовершеннолетний отвел малолетнюю сестру к бабушке, а затем вернулся, чтобы выпроводить непрошенного гостя. Однако мужчина отказался уходить, о чем заявил школьнику в грубой форме. Тогда юноша облил собутыльника матери бензином и поджег.

От полученных травм пострадавший мужчина скончался в больнице. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Иркутской области суд приговорил к 20 годам лишения свободы 42-летнего мужчину. Обвиняемый заживо сжег бывшую супругу.