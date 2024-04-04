Рассказала младшая дочь: потерявший четверых детей при пожаре россиянин оказался насильником

В Богдановиче 34-летнего отца, который воспитывал 8 детей, обвинили в насилии. Потерпевшими оказались три сестры – им сейчас 9, 10 и 17 лет.

Подробности сообщает сайт Kp.ru.

Мужчина и его жена до переезда на Урал жили в Казахстане. Семья выглядела благополучной. В 2019 году в результате пожара погибли четверо детей пары. Семью не оставили в беде, помогали всем городом.

О том, как на самом деле росли дети в этой семье, стало известно недавно.

«Все вскрылось благодаря девятилетней девочке. Она пошла к дяде со стороны отца. Сказала, что отец насилует ее и сестер», - сообщила изданию знакомая задержанного мужчины.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела и может сесть в тюрьму на 20 лет. Мужчину заключили в СИЗО. Арестованный не отрицал факт насилия над детьми. Старшая дочь, предварительно, подвергалась насилию с 2015 года.

Супруга задержанного ничего не знала о происходящем в доме.

Ранее сообщалось, что в Москве 42-летний мужчина на протяжении трех лет насиловал дочь. Он стал приставать к девочке, когда ей было 14-ть.