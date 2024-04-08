Стоявший на зарядке пауэрбанк стал причиной пожара в девятиэтажном доме в Москве

В Москве пауэрбанк, стоявший на зарядке, стал причиной пожара в девятиэтажном доме. В результате происшествия госпитализировали пятерых человек: у них диагностировали ожоги и отравление угарным газом.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел 7 апреля в доме на улице Уральская. Пожар начался в 1:52 в квартире на 7 этаже.

Женщина из соседнего жилища увидела в глазок выбегающего из квартиры молодого человека. Из подъезда она вместе с дочкой вышла при помощи пожарных.

В квартире, где произошло возгорание, жили супруги и дети 36 и 37 лет. Троих членов семьи спасли из горящей квартиры неравнодушные люди, четвертый выбрался самостоятельно.

Как рассказал 23-летний молодой человек, который участвовал в спасении, «люди были черные от копоти».

Известно, что с 7 этажа огонь перекинулся на балконы 6 и 8. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге пауэрбанк взорвался в портфеле школьницы. Это случилось, когда девочка подключила к нему телефон.