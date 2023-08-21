Сердце остановилось прямо во время полета: рейс «Сочи-Москва» совершил экстренную посадку

Рейс «Сочи-Москва» совершил экстренную посадку в Волгограде. Прямо во время полета у бортпроводницы случился инсульт и остановилось сердце. Об этом сообщает Life.ru.

Состояние стюардессы резко ухудшилось, как только самолет набрал высоту. Капитан воздушного судна обратился к пассажирам по громкой связи, чтобы узнать, есть ли люди, которые могут оказать медицинскую помощь.

На борту находился глава Росдравнадзора Москвы Роман Курынин. У него получилось откачать девушку и запустить ее сердце. На данный момент она находится в больнице.

Похожий случай произошел в Индии. Пилот потерял сознание за несколько минут до запланированного взлета. Он должен был выполнить третий рейс в течение двух суток, но его сердце не выдержало такой нагрузки. Сотрудники аэропорта оказали мужчине первую помощь, после чего его отправили в больницу. В медучреждении врачи констатировали его смерть.

Ранее мы писали, что в Москве двое подростков погибли во время ливня в подземных коллекторах.