Пилот умер за несколько минут до полета пассажирского самолета

Пилот скончался за несколько минут до запланированного взлета пассажирского самолета. Инцидент произошел в аэропорту Нагпура в Индии, когда летчик проходил предполетный контроль и внезапно потерял сознание, упав на землю.

Согласно данным, пилот должен был выполнить третий рейс в течение двух суток, однако его сердце не выдержало нагрузки. Сотрудники аэропорта незамедлительно оказали первую помощь пилоту до приезда скорой помощи. После этого пилот был доставлен в больницу, где врачи констатировали его смерть.

Причиной смерти была непредвиденная остановка сердца. Авиакомпания выразила соболезнования семье погибшего, в то время как пассажиры не заметили происходящего. Рейс вылетел лишь с небольшой задержкой в 15 минут.

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