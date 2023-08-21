Два тела опознали: в Москве группа подростков погибла в подземных коллекторах во время ливня

В Москве найдены тела двух подростков, погибших во время ливня в подземных коллекторах. Как стало известно, группа несовершеннолетних отправилась на экскурсию по коммуникациям, когда неожиданно начался сильный дождь. Трупы школьников были обнаружены в реке в районе парке «Зарядье». Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

По информации источника, на опознании удалось установить личности погибших. Ими оказались 17-летний парень и 15-летняя девушка. Они вместе с дядей исследовали московские коллекторы. Однако диггеры не рассчитали, что погода может резко измениться, из-за чего поднимется уровень воды. Спастись у группы шансов не было.

Примечательно, что тело единственного взрослого в группе пока не обнаружили. Также неизвестно, сколько именно человек было на экскурсии. По разным данным, их было либо четверо, либо около восьми. Кроме того, как сообщило издание mk.ru, мобильный телефон одной из пропавших девушек подал сигнал в районе впадения коллектора в Москву-реку. Именно там и были найдены тела двух подростков.

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