Семья сняла квартиру и обнаружила на балконе 500 летучих мышей

Молодая семья в приднестровском городе Бендеры нашла на балконе своей съемной квартиры 500 летучих мышей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ по ЧС МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.

Уточняется, что молодые люди арендовали квартиру в одном из районов Бендер. На второй день после заселения жильцы стали слышать неприятный писк на балконе и решили вызвать спасателей.

Когда прибывшие спасатели вскрыли деревянные панели, которыми был обшит балкон, а также подняли доски пола, то нашли порядка 500 летучих мышей. Животные впадали в спячку и были не очень активными.

В результате спасатели собрали всю колонию в мешки и коробки и вывезли за черту города, чтобы выпустить в естественную среду обитания.

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