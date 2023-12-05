Показалось, что ищет закладки: прохожий принял студента за наркомана из-за мыши

Молодой человек попал в неприятную ситуацию, рассматривая мышь в снегу на территории Мурино в Ленинградской области. Случайный прохожий принял молодого человека за наркомана и обвинил его в поиске закладок, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Житель Ленобласти обратил внимание на грызуна в снегу, когда возвращался из института домой. Он решил заснять зверька, чтобы выложить видео на свой канал в Сети. Однако в процесс вмешался случайный прохожий. Мужчина стал обзывать молодого человека наркоманом. Ему показалось, что тот ищет закладки.

В итоге между незнакомыми людьми завязался конфликт. Парень начал снимать мужчину на камеру смартфона, что привело последнего в ярость. Незнакомец выбил телефон из рук юноши, как только это заметил, пнул устройство ногой и скрылся в неизвестном направлении.

Ранее в Мурино обнаружили труп мужчины под окнами жилого дома. Известно, что он упал с высоты, спасаясь от привидений.