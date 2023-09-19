Семилетняя девочка после сбора грибов в лесу получила ножевое ранение

В Ленинградской области семилетняя девочка попала в больницу после похода за грибами с мамой. По словам 38-летней родительницы, ребенок упал на пакет, в котором находился нож. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на АН «Оперативное прикрытие».

По данным источника, мать сама привезла малышку в медицинское учреждение вечером 18 сентября. Сотрудники решили отвезти юную пациентку с ножевым ранением на машине скорой помощи в Гатчинскую межрайонную больницу.

Мать рассказала, что они с дочерью ходили в лес за грибами. Когда они вернулись домой, то девочка по неосторожности упала на пакет с грибами, в котором находился нож. Отмечается, что ребенок воспитывается в полной и благополучной семье, не состоит не учете. Родительница является сотрудницей завода.

На данный момент медики оказывают ребенку необходимую помощь. Сообщается, что она находится в состоянии средней степени тяжести.

Похожий случай произошел недавно тоже в Ленинградской области. Там 37-летний мужчина упал на ножку стула и умер. Пострадавший скончался в больнице. Жена говорит, что это был несчастный случай.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге подросток выстрелил в друга из купленного в интернете пистолета. Оружие было пневматическим. 15-летние парни приобрели таких два, а затем, посетив пункт выдачи товаров, отправились стрелять по жестяным банкам возле детской больницы. Однако в какой-то момент один из друзей настолько заигрался, что стал крутить пистолет, пока он вдруг случайно не нажал на курок.