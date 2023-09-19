В Екатеринбурге подросток выстрелил в друга из купленного в интернете пистолета

В Екатеринбурге подросток приобрел пистолет за две тысячи рублей в известном маркетплецсе, а после выстрелил из него прямо в голову друга. Предварительно, произошло это случайно. Об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.

По данным источника, оружие было пневматическим. 15-летние парни приобрели таких два, а затем, посетив пункт выдачи товаров, отправились стрелять по жестяным банкам возле детской больницы. Однако в какой-то момент один из друзей настолько заигрался, что стал крутить пистолет, пока он вдруг случайно не нажал на курок.

Пуля угодила в голову второго подростка, но прошла неглубоко, поэтому ему удалось оказать помощь. После произошедшего школьников поставили на учет, а купленное оружие изъяли. Теперь полиция выясняет, как именно парни достали так легко пистолеты.

Ранее в Новосибирске молодой человек разбил голову сожительнице о витражную стену торгового центра. Когда россиянина удалось остановить, пострадавшая уже вся была в крови. Однако писать заявление в полицию она отказалась. Как выяснилось, пара нередко выпивала вместе и устраивала драки в общественных местах. Девушку с рваными ранами доставили в больницу.