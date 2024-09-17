Семилетний мальчик лишился кистей рук и получил ожог тела во время игр с петардами на Кавказе

На Кавказе семилетнему мальчику оторвало кисти рук во время игры с пиротехникой. Об этом пишет Telegram-канал «Сапа 15».

По данным источника, ЧП произошло в селе Камбилеевское Северной Осетии. Несовершеннолетний обнаружил рядом с домом консервную банку, а затем засунул туда петарды и бомбочки. Ребенок поджег пиротехнические изделия, и они взорвались прямо у него в руках.

После случившегося юного россиянина доставили в республиканскую детскую больницу в критическом состоянии. Ребенку оторвало кисти рук, он получил минно-взрывную травму, а также ожоги ног и лица.

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