Российская школьница битой выбила зубы 10-летнему мальчику на уроке в школе

В школе поселка Запорожское Ленинградской области ученица четвертого класса битой выбила зубы 10-летнему мальчику на уроке физкультуры. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как рассказала мать пострадавшего, учитель вывел детей на стадион, раздал им инвентарь для игры в лапту, а сам отвлекся на разговор с другими людьми. В этот момент школьница ударила ребенка по лицу и таким образом выбила ему три зуба. Женщина также заявила, что преподаватель никак не помог несовершеннолетнему и он был вынужден самостоятельно обращаться за помощью к медикам.

В настоящий момент мальчик проходит лечение у стоматолога. Его мать хочет, чтобы сотрудники полиции привлекли учителя к ответственности, поскольку он допустил подобное на уроке. Россиянка уже написала заявление в полицию.

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