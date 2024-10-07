В Красноярске семьи учеников против увольнения трудовика, обматерившего детей. Об этом сообщает NGS24.RU.

По информации источника, в одной школе Красноярска учитель труда грубо общался с учениками, называя их «щенками» и употребляя в речи нецензурную лексику.

«По рассказам моих друзей, он приносит алкоголь в школу и ругается матом на учеников. 2 октября был записан кружок, как учитель ругается и обзывает матом детей», — пожаловался ребенок.

В городском управлении образования отреагировали на жалобы детей и отстранили учителя от уроков. При этом в ведомстве отметили, что родители учеников встали на защиту педагога и попросили его на увольнять.

«Жалоб от родителей не поступало ни за период работы педагога, ни после публикации видео. Кроме того, родители учеников вышли с просьбой к администрации учебного заведения не увольнять учителя», — сообщает источник.

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