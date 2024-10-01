На Урале семилетний мальчик отправился в школу и был найден в другом городе

В Челябинске мальчик пропал после того, как отправился в школу. Об этом пишет 74.ru.

По информации источника, утром семилетний школьник должен был отправиться в школу. Младшеклассник сел в маршрутку, после чего его не видели. По словам волонтеров, было неизвестно, на какой остановке вышел ребенок и в какую сторону пошел.

Как рассказали в МВД, сегодня утром сотрудники полиции приняли заявление об исчезновении мальчика, после чего были организованы поиски. В результате школьника обнаружили в соседнем городе, Копейске. Предполагается, что мальчик перепутал транспорт и сел не в тот.

Сейчас правоохранители работают в Копейске. Они устанавливают детали случившегося.

Ранее мы писали, что в Подмосковье домовладелец расстрелял незваного гостя, парившегося в его бане.

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