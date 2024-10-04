Планировали выдать замуж за родственника: цыгане похитили 16-летнюю девушку под Рязанью

Сотрудники правоохранительных органов выяснили обстоятельства похищения 16-летней девушки в Рязанской области. Оказалось, что злоумышленники планировали выдать несовершеннолетнюю замуж за своего родственника.

Соответствующей информацией поделилось Следственное управление СК России по региону в Telegram-канале. Так, по данным стражей порядка, по факту похищения школьницы было возбуждено уголовное дело.

Оперативники задержали трех подозреваемых. Они насильно затолкали девушку в машину, а затем планировали отвести в Подмосковье, чтобы там выдать замуж за родственника.

«В отношении трех жителей Московской области, 1985, 1986 и 2008 годов рождения возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетней», — говорится в Telegram-канале СУ СК по Рязанской области.

По информации Газеты.Ru, похитителями школьницы оказались цыгане. Они выбирали будущую невесту по фотографиям в Сети.

Ранее похитителя кенгурят из российских зоопарков заключили под стражу. Он расплакался во время избрания меры пресечения.