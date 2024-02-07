Сеанс иглоукалывания закончился для мужчины реанимацией

Житель Приморья сходил на сеанс иглоукалывания и оказался в реанимации. В итоге он обратился к правоохранителям с заявлением. Об этом сообщает Kp.ru.

Все произошло в Уссурийске. Мужчина решил прибегнуть к нетрадиционной медицине и выбрал для себя иглоукалывание. Он подобрал салон массажа, где была эта услуга. Во время сеанса посетитель в какой-то момент начал терять сознание. Но с его слов, сотрудница успокоила и заявила, что такая реакция может быть.

В итоге мужчине все же понадобилась помочь врачей. Он попал в реанимацию, где была зафиксирована травма легкого. Возможно, к этому причастна массажистка с иглой. Но точный диагноз пока не сообщается.

В правоохранительных органах журналистам сообщили, что недовольный пациент обратился к правоохранителям с заявлением с просьбой возбудить уголовное дело в отношении директора салона и сотрудницы. Также он хочет, чтобы появилась информация о том, есть ли у салона лицензия на осуществление подобных услуг.

Ранее мы писали о том, что певица Слава показала отеки после капельниц для похудения. Она сообщила, что решила с помощью капельниц сбросить лишний вес. Однако вместо этого у брюнетки появились отеки.

Кроме того, рэп-исполнительница Инстасамка недавно заявила об удалении филлеров из-за проблем со здоровьем. Она сообщила, что ей кололи филлеры без лицензии. Она избавилась практически от всех из них.