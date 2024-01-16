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14:14, 16 января 2024
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Певица Слава решила показать отеки после капельниц для похудения

Певица Слава решила показать отеки после капельниц для похудения

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Слава решила показать отеки после капельниц для похудения, об этом сообщает Газета.Ru.

Певица Слава показала в соцсетях результаты неудачного преображения. Она сообщила, что решила с помощью капельниц сбросить лишний вес. Однако вместо этого у Славы появились отеки.

«Вчера мне сделали две капельницы, до сих пор отек. Доктор сказал, что не надо мне этого делать. Видимо, все здоровое — это реально не ко мне. Пойду проверенным путем: пойду на массажи, на гидромассажную ванну, на душ Шарко… Все остальное, видимо, не бабульское», — посмеялась артистка.

Певица Слава решила показать отеки после капельниц для похудения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Накануне певица призналась, что проходит восстанавливающий курс в клинике-санатории «Ревиталь». Сейчас Слава весит 76,5 кг. Она рассказала, что процедуры похудения пока не помогли ей избавиться от лишнего веса.

Ранее мы писали о том, что муж певицы Славы перестал молчать о ее проблемах с алкоголем.

Источник фото:Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Газета.Ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
певица Слава
лечение
похудение
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