Певица Слава решила показать отеки после капельниц для похудения
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Слава решила показать отеки после капельниц для похудения, об этом сообщает Газета.Ru.
Певица Слава показала в соцсетях результаты неудачного преображения. Она сообщила, что решила с помощью капельниц сбросить лишний вес. Однако вместо этого у Славы появились отеки.
«Вчера мне сделали две капельницы, до сих пор отек. Доктор сказал, что не надо мне этого делать. Видимо, все здоровое — это реально не ко мне. Пойду проверенным путем: пойду на массажи, на гидромассажную ванну, на душ Шарко… Все остальное, видимо, не бабульское», — посмеялась артистка.
Накануне певица призналась, что проходит восстанавливающий курс в клинике-санатории «Ревиталь». Сейчас Слава весит 76,5 кг. Она рассказала, что процедуры похудения пока не помогли ей избавиться от лишнего веса.
Ранее мы писали о том, что муж певицы Славы перестал молчать о ее проблемах с алкоголем.