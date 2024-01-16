Певица Слава решила показать отеки после капельниц для похудения, об этом сообщает Газета.Ru.

Певица Слава показала в соцсетях результаты неудачного преображения. Она сообщила, что решила с помощью капельниц сбросить лишний вес. Однако вместо этого у Славы появились отеки.

«Вчера мне сделали две капельницы, до сих пор отек. Доктор сказал, что не надо мне этого делать. Видимо, все здоровое — это реально не ко мне. Пойду проверенным путем: пойду на массажи, на гидромассажную ванну, на душ Шарко… Все остальное, видимо, не бабульское», — посмеялась артистка.