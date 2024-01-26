Инстасамка заявила об удалении филлеров из-за проблем со здоровьем

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, рассказала, что ей кололи филлеры без лицензии. Она избавилась практически от всех из них.

По словам артистки, филлеры остались только в ее губах. Ранее она делала процедуры на щеках, но наполнитель для инъекций вскоре мигрировал в район носа. Из-за этого девушка даже испытывала проблемы с дыханием. Оказалось, что именно по этой причине она три года не могла нормально дышать из-за заложенности носа. Сейчас она консультируется с остеопатом.

Дарья поделилась историей о неудачной процедуре. Она отметила, что пришла в клинику делать губы и «углы», но ее уговорили на большее.

«Мне буквально втюхали заколоть щеки, я тогда даже не знала, что такое есть. Видимо, чтобы весь шприц использовать, так сказать, чтобы добро не пропадало!» — рассказала звезда.

Позднее девушка выяснила, что у косметолога, к которому она обращалась, не было лицензии. Несмотря на горькую правду, название клиники певица раскрывать не стала. Но опровергла, что это была клиника пластического хирурга Тимура Хайдарова. Инстасамка отметила, что как раз там работают хорошие специалисты, которых она рекомендует.

«Как раз таки Света (жена Тимура) и подняла вопрос лицензии, после этого я задумалась», — добавила девушка.

Ранее мы писали о том, как певица Сати Казанова стала плохо себя чувствовать после инъекций ботокса. Исполнительница призналась, что сейчас не обращается к подобным методам борьбы со старением. Она использует хороший крем и делает массажи.