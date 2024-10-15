Сделал все, чтобы выжить: чем питался дрейфовавший 67 дней в Охотском море турист

Дрейфовавший 67 дней в Охотском море путешественник Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось выжить без пресной воды. По словам мужчины, он собирал дождевую воду, размачивал имевшийся в запасах сушеный горох и ел сублимированную лапшу.

Как сообщил источник Telegram-канала Baza, 46-летний Пичугин сделал все, чтобы его могли обнаружить. В частности, он обвесил лодку спасательными жилетами, чтобы от них максимально отражались огни.

Так путешественника смогли обнаружить рыбаки и прийти к нему на помощь. При этом мужчина не смог самостоятельно подняться на судно, его пришлось тянуть с помощью крана.

В лодке рыбаки обнаружили трупы двоих родственников Пичугина – 49-летнего брата и 16-летнего племянника. Их тела были связаны вместе и прикреплены к судну, чтобы не выпали за борт во время сильной качки.

После того, как Михаила подняли на борт, первым делом он принял теплый душ, после чего сразу уснул. Сейчас его доставили в больницу. Выживший турист в тяжелом состоянии.

Напомним, 46-летний житель Улан-Удэ Михаил Пичугин вместе с 49-летним братом и 15-летним племянником 9 августа отправились в плавание по Охотскому морю на моторной лодке. На обратном пути лодка сбилась с курса и исчезла. Утром 15 октября лодку обнаружило рыболовецкое судно.

Ранее сообщалось, что первым скончался от обезвоживания и переохлаждения 15-летний Илья, а после — его отец. Запасов еды и воды туристам хватило примерно на две недели.