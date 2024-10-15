Сильное обезвоживание и истощение: появились подробности о состоянии спасенного в Охотском море мужчины

Выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море путешественника Михаила Пичугина доставили в Магадан. Состояние мужчины оценивается как тяжелое.

46-летнего Пичугина доставили в Магадан на рыбацком траулере «Ангел». На судне мужчину осмотрели медики. У него выявили сильное обезвоживание и истощение организма, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, первым скончался на лодке от обезвоживания и переохлаждения 15-летний Илья, а после — его отец. Запасов еды и воды туристам хватило примерно на две недели.

Путешественник пока не может говорить из-за пережитого шока и отрешенно себя ведет. Непонятно, как ему удалось продержаться на судне 67 дней.

На спасение отреагировали друзья и близкие мужчины.

«Словами не передать. В шоке все», — сказала 360.ru подруга семьи Наталья Корытова.

Напомним, Пичугин отправился в плавание по Охотскому морю на моторной лодке с братом и племянником. На обратном пути судно сбилось с курса и исчезло. Во время плавания путешественник потерял около 50 килограммов.