Потерял 50 кг веса, пережил брата и племянника: россиянин 67 дней дрейфовал в лодке по Охотскому морю

46-летний житель Улан-Удэ Михаил Пичугин вместе с 49-летним братом и 15-летним племянником 9 августа отправились в плавание по Охотскому морю на моторной лодке. На обратном пути судно сбилось с курса и исчезло. 67 дней родственники считались пропавшими без вести, а утром 15 октября лодку с туристами обнаружило рыболовецкое судно.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, выжить удалось только Михаилу Пичугину, его брат и племянник погибли, их трупы также были обнаружены в лодке.

Сам выживший турист похудел на 50 килограммов, бы обезвожен и находился в тяжелом состоянии. Сейчас его везут в больницу в Магаданскую область. Предположительно, от голодной смерти мужчину мог спасти лишний вес и запасы еды. 46-летний Михаил до роковой поездки весил 100 килограммов.

«Михаил жил в Улан-Удэ и работал вахтовиком на Сахалине. Во время летних каникул он пригласил к себе брата и его 15-летнего сына, чтобы показать нетронутую природу Шантарских островов», - говорится в сообщении канала.

К этой роковой поездке мужчины готовились заранее: купили лодку «БайКат 470» и перевезли ее к берегу Охотского моря. Собирались рыбачить и показать подростку гренландских китов. Школьник последний раз звонил матери, когда был на Шантарских островах, он был счастлив и делился эмоциями от морского путешествия.

Ранее сообщалось, что рыбак из Австралии чуть не погиб после встречи с китом.