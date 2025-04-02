Сбившего пешеходов во время дрифта блогера Гаджиева отпустили под домашний арест

Московский областной суд изменил меру пресечения для автомобильного блогера Гаджи Гаджиева, сбившего людей во время дрифта. Об этом рассказал его адвокат Дилан Раджави.

«Мособлсуд удовлетворил апелляционную жалобу стороны защиты и отменил постановление Одинцовского городского суда о продлении Гаджиеву меры пресечения в виде содержания под стражей, избрав ему домашний арест», — приводит слова юриста РЕН ТВ.

Напомним — 16 ноября Гаджиев на одной из трасс в Подмосковье не справился с управлением и сбил несколько человек. В результате двое из них пострадали. Решением суда блогер был арестован 28 ноября 2024 года. Попытка обжалования в декабре была безуспешной. Позднее с него сняли часть обвинений.

Ранее мы писали о том, что блогеру-лихачу Венгалби грозит до восьми лет заключения за взятку сотруднику ДПС.