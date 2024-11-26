Ему грозит два года колонии: автоблогера Гаджи Гаджиева задержали за наезд на девушку с ребенком

Автоблогера Гаджи Гаджиева ждет судебное разбирательство по факту аварии с участием девушки и ребенка. Молодой человек сбил мать и дитя во время исполнения дрифта, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, ДТП произошло в середине ноября. Гаджиев за рулем белой BMW дрифтил на парковке в подмосковном Одинцово. В какой-то момент парень не справился с управлением и влетел в толпу.

Немецкая иномарка задела девушку с ребенком. Пострадали еще люди, двоих медики госпитализировали. В отношении молодого человека возбудили два уголовных дела: о нарушении ПДД и о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. По этим статьям Гаджиева грозит до двух лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 38-летней художнице требуется ампутация ноги после ДТП. Автобус с женщиной и другими пассажирами врезался в тягач.