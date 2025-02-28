Блогеру-лихачу Венгалби грозит до восьми лет заключения за взятку сотруднику ДПС

Задержанному в Москве скандально известному блогеру-лихачу Ахмеду Венгалби может грозить до восьми лет лишения свободы за покушение на дачу взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, Венгалби был остановлен сотрудниками ДПС из-за внешнего вида машины — его «Лада Приора» была тонированной и выглядела «подозрительно». Водительского удостоверение при себе у блогера не оказалось — зато оказались наличные.

«[Венгалби]вел себя странно. Тогда полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование. Но вместо этого автоблогер хотел решить вопрос по-другому», — рассказал корреспондент РЕН ТВ.

Правоохранители пытались намекнуть блогеру, что он совершает противоправное деяние, однако тот не внял их советам. За что и был арестован.

«Фигурант, находясь в салоне служебного автомобиля, попытался передать взятку в размере ста тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола об управлении ТС в состоянии опьянения. Следователями столичного СК фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение», — приводит канал слова руководителя пресс-службы столичного СК Юлии Ивановой.

Напомним — Венгалби обрел популярность как автор блога, в котором он систематически нарушает правила дорожного движения. На его счету десятки штрафов и даже одна погоня с полицейскими.

Дача взятки сотруднику полиции, напоминает РЕН ТВ, наказывается штрафом на сумму 500 тысяч рублей или восемью годами лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что начальника представительства Минобороны арестовали за получение взятки в 14 млн.