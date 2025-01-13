Сбежавший из больницы россиянин откусил женщине нос и умер

В Самарской области пациент сбежал из больницы и откусил нос кассирше. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После побега из больницы мужчина вышел на улицу и стал кричать, что всех обманывают. Затем он отправился в магазин, устроил там погром, напал на сотрудницу и откусил ей кончик носа.

Злоумышленника задержал полицейский, который зашел в магазин за продуктами. После этого его отвезли в больницу, где он скончался. Что стало причиной смерти — пока не уточняется.

Известно, что за несколько часов до нападения он разогревал в квартире еду и чуть не сжег ее.

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