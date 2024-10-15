Вкус был странный: в Петербурге женщина выпила алкоголь и ослепла

В Санкт-Петербурге продавщица выпила алкогольный напиток в день своего 35-летия и потеряла зрение. Женщина отмечала, что вкус показался ей странным.

О случившемся сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

В день рождения женщины на столе был алкоголь. Продавщица алкомаркета, выпив напиток, была госпитализирована.

Сейчас ее спасают врачи НИИ Джанелидзе. Предварительно, у пациентки острое отравление метанолом.

При госпитализации она сообщила, что ослепла. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что москвичка ослепла после блефаропластики. 46-летняя женщина делала операцию в частной клинике.