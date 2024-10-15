Опубликовано 15 октября 2024, 18:551 мин.
Вкус был странный: в Петербурге женщина выпила алкоголь и ослепла
Mash: в Петербурге 35-летняя женщина ослепла, выпив алкогольный напиток.
© Freepik
В Санкт-Петербурге продавщица выпила алкогольный напиток в день своего 35-летия и потеряла зрение. Женщина отмечала, что вкус показался ей странным.
О случившемся сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
В день рождения женщины на столе был алкоголь. Продавщица алкомаркета, выпив напиток, была госпитализирована.
Сейчас ее спасают врачи НИИ Джанелидзе. Предварительно, у пациентки острое отравление метанолом.
При госпитализации она сообщила, что ослепла. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что москвичка ослепла после блефаропластики. 46-летняя женщина делала операцию в частной клинике.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash на Мойке
Автор:Лилия Караева