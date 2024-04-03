Не вступилась за пострадавшую: подростки избили сверстницу в туалете торгового центра на глазах продавщицы

Волгоградскую пятиклассницу жестоко избили сверстницы. Они сломали несовершеннолетней девочке ребро на глазах продавщицы торгового центра. При этом ни женщина, ни охранники не вступились за пострадавшую, передает Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел еще в феврале. Десять школьниц позвали девочку гулять, а после устроили расправу над ней в туалете волгоградского торгового центра. Сначала они разбили телефон пятиклассницы. Затем жестоко избили ее — после нападения у пострадавшей диагностировали перелом ребра и черепно-мозговую травму.

За происходящим наблюдали охранники ТЦ и продавщица. Однако вмешиваться в ситуацию никто из них не стал.

По словам матери пострадавшей, ее дочь сильно переживает из-за случившегося. Девочка боится ходить в школу. При этом несовершеннолетней поступают угрозы от обидчиц. Они обещают вновь разобраться с жертвой, если она даст огласку этой истории.

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