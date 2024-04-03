passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 03 апреля 2024, 19:51
1 мин.

Не вступилась за пострадавшую: подростки избили сверстницу в туалете торгового центра на глазах продавщицы

В Волгограде девочки сломали ребро сверстнице на глазах продавщицы в туалете ТЦ .
Не вступилась за пострадавшую: подростки избили сверстницу в туалете торгового центра на глазах продавщицы

© Freepik

Волгоградскую пятиклассницу жестоко избили сверстницы. Они сломали несовершеннолетней девочке ребро на глазах продавщицы торгового центра. При этом ни женщина, ни охранники не вступились за пострадавшую, передает Telegram-канал Readovka.

Инцидент произошел еще в феврале. Десять школьниц позвали девочку гулять, а после устроили расправу над ней в туалете волгоградского торгового центра. Сначала они разбили телефон пятиклассницы. Затем жестоко избили ее — после нападения у пострадавшей диагностировали перелом ребра и черепно-мозговую травму.

За происходящим наблюдали охранники ТЦ и продавщица. Однако вмешиваться в ситуацию никто из них не стал.

По словам матери пострадавшей, ее дочь сильно переживает из-за случившегося. Девочка боится ходить в школу. При этом несовершеннолетней поступают угрозы от обидчиц. Они обещают вновь разобраться с жертвой, если она даст огласку этой истории.

Ранее в Красноярском крае двух девушек-подростков избили в столовой. Парням, напавшим на студенток, не понравились их короткие стрижки.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Readovka
Автор:Артем Хохлов
Теги:
избиение
девочки
ТЦ