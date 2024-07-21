Сбежала ради замужества: в Ставрополье ищут пропавшую дочь цыганского барона

В Ставропольском крае разыскивают 15-летнюю дочь цыганского барона. По версии правоохранителей, девушка сбежала из дома ради замужества.

О пропаже девушки заявил полиции 15 июля 33-летний житель села Птичье Ставропольского края. Он попросил оперативников разыскать его дочь, рассказывает собеседник ИА Регнум.

Правоохранители составили описание пропавшей несовершеннолетней девушки цыганской народности. Девушка вышла из дома утром и уехала в неизвестном направлении. Предварительно, она сбежала ради замужества, говорит собеседник агентства.

До этого под Тверью 17-летняя ученица из деревни Лазарево сбежала из дома после экзаменов. Девушка не сдала три предмета и поссорилась с родителями. Вскоре после этого она собрала вещи и ушла в неизвестном направлении.

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