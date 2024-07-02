В Москве мать бросила новорожденную дочь в подъезде и сбежала

В Москве жители одного из многоквартирных домов, расположенных на Чусовской улице, обнаружили в подъезде новорожденную девочку. В настоящее время ведутся поиски матери ребенка.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, женщина попала на видеокамеры. На кадрах видно, что она дождалась, пока кто-то откроет дверь и зашла следом с ребенком на руках. Мать оставила девочку на седьмом этаже и спокойно вышла из подъезда, после чего скрылась в неизвестном направлении.

«Младенца доставили в медицинское учреждение, в настоящее время угрозы жизни и здоровью девочки нет», — сообщается в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится процессуальная проверка. Мотивы, побудившие женщину бросить своего ребенка, выясняются.

Как подчеркнули в ведомстве, прокуратура будет следить за дальнейшим жизнеустройством девочки.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали москвичку, которая оставила коляску с двухлетним ребенком на улице, а потом каталась по городу в состоянии алкогольного опьянения.