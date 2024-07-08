Из-за проваленного ГИА по трем предметам: 17-летняя девятиклассница сбежала из дома

Под Тверью 17-летняя ученица из деревни Лазарево сбежала из дома после экзаменов. Девушка не сдала три предмета и поссорилась с родителями. Вскоре после этого она собрала вещи и ушла в неизвестном направлении, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, школьница расстроилась, что ей не удалось сдать экзамены по обществознанию, географии и русскому языку. Вместо поддержки дома девушка столкнулась с осуждением — она поссорилась с родителями, а через некоторое время сбежала с небольшим количеством вещей.

Школьница оставила записку. В ней она сообщила родителям, что устала от постоянных упреков и будет жить сама по себе. Однако уже через день несовершеннолетнюю нашли; она гуляла по улицам, не найдя убежища. Теперь ее ждет пересдача экзамена этой осенью.

Ранее женщина пропала после крушения парусной яхты в Черном море. Ее поиски продолжают в акватории Черного моря.