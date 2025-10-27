Саратовский депутат на Lada Vesta насмерть сбил пешехода на переходе. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

По информации источника, ДТП со смертельным исходом произошло 25 октября около 9 часов вечера. Предварительно, за рулем авто находился депутат собрания Пугачевского района, глава Надеждинского муниципального образования Александр Корнеев. Он посвятил карьеру работе в местном самоуправлении и представительных органах власти.

На данный момент ГАИ, прокуратура Саратовской области, муниципалитет не комментировали новость об аварии с участием депутата.

