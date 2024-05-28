Сын экс-депутата, сбивший насмерть женщину, получил срок: зевал в суде и не просил прощения

Сбившего женщину сына экс-депутата отправили в колонию на семь лет, вместо 12. Во время судебного заседания 21-летний Александр так и не попросил прощения, демонстративно зевал и оправдывался. Подробности сообщает Kp.ru.

Напомним, что сын бывшего депутата из Алтайского края весной прошлого года в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и насмерть сбил женщину возле театра. Все произошло в Новосибирске, когда женщина переходила дорогу на зеленый свет и шла по «зебре». А парень ехал на иномарке на огромной скорости. СМИ писали, что был такой удар, после которого не выживают.

Отмечается, что водитель даже не притормозил, а поехал дальше. По горячим следам его поймали и выяснили, что он является сыном бывшего депутата Николая Бушкова. Мужчина обвинялся по статье, связанной с незаконной заготовкой леса.

Когда парня поймали он начал оправдываться и обвинять во всем «нервы». В отношении него было возбуждено уголовное дело. Александр пробыл в СИЗО восемь месяцев, пока не состоялся суд.

Что касается погибшей, то она работала помощницей депутата. Женщина не выходила на связь с дочерью и мужем, а после они узнали страшную новость.

«Я еще удивилась, почему мама лежит вообще на другом перекрестке. Она там не могла оказаться сама, она той дорогой не ходит. А потом выяснилось, что ее так сильно отбросило», – рассказывала во время заседания дочь женщины.

Отмечается, что на суде молодой человек признал вину, но не стал просить прощения у родных погибшей. В итоге он проведет семь лет в колонии общего режима и должен будет заплатить три миллиона рублей в качестве компенсации семье, оставшейся без жены и матери.

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