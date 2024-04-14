Сантехника из Санкт-Петербурга заподозрили в изнасиловании семилетней падчерицы

В Санкт-Петербурге полицейские задержали сантехника по подозрению в изнасиловании семилетней падчерицы. Об этом сообщает Фонтанка.

Согласно информации от источника, петербурженка обратилась за помощью к стражам правопорядка и рассказала, что ее супруг, работающий сантехником на крупном предприятии, надругался над ее дочерью.

Мужчину задержали в Приморском районе. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о сексуальном насилии над несовершеннолетним.

Похожий случай произошел в феврале. Дважды судимый житель Северной столицы изнасиловал восьмилетнюю дочь сожительницы. До этого мужчина привлекался к ответственности за побои, кражу и прочие преступления.

Ранее мы писали, что жена Петра Гаврилова, умершего после операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова, высказалась о трагедии. Зарина заявила, что все причастные к гибели ее супруга понесут наказание.