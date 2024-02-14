Дважды судимый россиянин изнасиловал маленькую дочь сожительницы

Дважды судимый сожитель женщины в Санкт-Петербурге изнасиловал ее восьмилетнюю дочь. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, ЧП произошло в ночь на 13 февраля в съемной квартире на проспекте Большевиков. Россиянка сама сообщила в правоохранительные органы о произошедшем.

Преступник был задержан по «горячим следам». Выяснилось, что мужчина нигде не работает, ранее его уже дважды судили за кражу, побои и другие преступления.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В настоящий момент насильник находится в изоляторе. Другие подробности ЧП выясняются.

Ранее мы писали, что в Подмосковье задержан конюх, который приставал к 13-летней школьнице. Мужчина в свою очередь объяснил приставания к несовершеннолетней болью в голове.

Также стало известно, что житель Екатеринбурга требует с частного детского сада полмиллиона рублей из-за травмы дочери.