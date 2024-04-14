«Эти нелюди!»: жена покойного Петра Гаврилова обратилась к врачам из клиники Тимура Хайдарова

Жена Петра Гаврилова, скончавшегося после операции в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова, высказалась о трагедии. Зарина убеждена, что все врачи, причастные к гибели ее возлюбленного, должны понести соответствующее наказание.

В феврале бизнесмен Петр Гаврилов хотел сделать резекцию желудка. После операции мужчину отправили домой, однако спустя три дня его состояние резко ухудшилось. Предприниматель скончался в больнице. Как оказалось, после хирургического вмешательства у пациента развилось воспаление брюшины.

В микроблоге вдова Гаврилова выложила обращение к специалистам из клиники Хайдарова.

«Лишить человека жизни, разбить сердце матери, жены и еще не родившегося ребенка ради сохранения репутации и собственных амбиций. Это не может быть оправдано нигде, никем и никогда! И это не просто последствия неудачной операции, все намного страшнее!» – заявила Зарина.

Женщина отметила, что она бы хотела не нарушать траур по покойному супругу и хранить молчание, однако не может позволить себе оставить без наказания всех причастных к его смерти.

«Не могу смотреть на то, что они в прямом смысле считают себя невиновными и нагло смотрят мне в глаза, зная, что натворили! Я не знаю, как спят эти нелюди по ночам...» – сокрушается жена Гаврилова.

Зарина хочет верить в существование загробного мира и надеется там вновь встретить мужа. В конце своей речи она призналась покойному бизнесмену в бесконечной любви.

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