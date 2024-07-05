Казахстанского певца арестовали на 15 суток за дебош в самолете

Казахстанского певца Кайрата Нуртаса арестовали на 15 суток за дебош в самолете. Об этом пишет издание Orda.

Дело против музыканта было возбуждено по факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью на борту авиарейса, который летел из Алма-Аты в Астану. В суде Нуртас заявлял, что является потерпевшим.

«Я не дрался, я потерпевший. Сперва меня ударили, потом я начал бить», — уверял исполнитель.

Кайрат Нуртас был задержан накануне в Шымкенте. Недавно на артиста также подала в суд хозяйка ресторана, которая обвинила певца в том, что он получил аванс за выступление, которое не состоялось. Она проиграла суд. Вдобавок Нуртас платил штрафы за неподобающее поведение на сцене и нарушение правил дорожного движения.

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