«Поднялась над своим телом»: Елена Ханга рассказала, как потеряла сознание в самолете

Известная телеведущая Елена Ханга вспомнила, как потеряла сознание в самолете и «поднялась» над своим телом. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.

Знаменитость призналась, что «со стороны» наблюдала за действиями стюардесс и мужа, который очень испугался.

«Я летела на самолете, перелет был очень долгий, изрядно нервничала, чтобы расслабиться, заказала себе крепкий напиток. Я не знала, но мне было противопоказано, в результате потеряла сознание. Бортпроводницы забрали меня в конец самолета, надели на меня кислородную маску. По всей видимости, она не работала, поскольку я задыхалась. И в какой-то момент увидела, как поднялась над своим телом и смотрела, как меня пытаются откачать со стороны. А мой муж, тогда еще жених, очень испугался и просил, чтобы я вернулась», - высказалась телеведущая.

Ханга подчеркнула, что в тот момент ей было совершенно не страшно, она просто поняла, что нужно вернуться.

Напомним, Елена Ханга с 2001 замужем за политологом Игорем Минтусовым, с которым познакомилась во время работы над материалом для издательского дома «Коммерсантъ». Минтусов тогда сделал предложение возлюбленной, однако телеведущая отказалась и отправилась на стажировку в США. Пара встретилась через 15 лет и поженилась, их свадьба прошла в Лос-Анджелесе.

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