В российском городе женщина разгромила сауну и избила пенсионерку из-за залога

В Екатеринбурге буйная клиентка разгромила сауну и избила пожилую сотрудницу из-за отказа вернуть залог. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

По данным источника, ЧП произошло из-за того, что 65-летняя сотрудница сауны отказалась возвращать залог в две тысячи рублей клиентке, которая во время отдыха со своими приятелями разрезала арбуз на бильярдном столе и испортила сукно. После отказа женщина рассердилась и начала крушить все вокруг, а позднее накинулась на пенсионерку. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дебоширка избивает администратора и кидает стойку.

«Она кричала, что она сотрудник банка, и ей все дозволено, что она решит все вопросы», — рассказали в заведении.

На место вызвали сотрудников полиции, которые доставили нарушительницу в отдел. В отношении екатеринбурженки составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Пострадавшая сотрудница отправилась на больничный. Известно, что у пожилой женщины на лице остались ссадины, также она не может наступать на одну ногу - ее придавило стойкой, которую кидала дебоширка.

В настоящий момент выясняются детали произошедшего.

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