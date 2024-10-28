Сломали надгробные кресты, вырвали венки: вандалы разгромили могилы бойцов СВО

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту осквернения могил бойцов, погибших на специальной военной операции. Неизвестные выбрали целью захоронения героев в Новосибирской области.

О случившемся сообщило издание «Вести Новосибирск». По данным СМИ, хулиганы устроили погром в селе Гусиный Брод. Они пришли на кладбище, отыскали могилы бойцов СВО и осквернили их.

Родственники погибших были в ужасе от увиденного. Кресты на могилах солдат были сломаны, венки и российские флаги разбросали по территории. Местные жители уверены, что это не могли случайно сделать животные.

На место случившегося выезжали стражи порядка. В настоящее время они разыскивают тех, кто причастен к совершению акта вандализма.

Ранее в Москве вандал разгромил могилу ведущего КВН Александра Маслякова. Он кричал, что артист не достоин там лежать.