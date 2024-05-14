Петербургская школьница обвинила TikTok-блогера в изнасиловании

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка обвинила TikTok-блогера в изнасиловании. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным источника, школьница написала заявление в полицию об изнасиловании полуторагодовой давности. Она рассказала, что добавилась в друзья к 27-летнему блогеру с 700 тысячами подписчиков в TikTok, и тот пригласил ее в гости под предлогом покраски волос. Но, когда петербурженка приехала, выяснилось, что прическа уже готова, и тогда молодой человек предложил ей посмотреть видео, лежа на кровати.

Через месяц он вновь предложил девушке встретиться. По словам школьницы, в тот раз блогер ее изнасиловал, после чего отправил домой на такси. Спустя два дня несовершеннолетняя попыталась поговорить с мужчиной о случившемся, однако тот не шел на контакт. Через полгода она сообщила о произошедшем матери, а теперь решила обратиться в полицию.

Правоохранители начали проверку по факту обращения несовершеннолетней. Блогер, в свою очередь, заявил, что не помнит о подобном инциденте, поскольку в его жизни много девушек.

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