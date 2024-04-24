Российского дворника задержали за изнасилование детей

В Санкт-Петербурге полиция задержала 24-летнего школьного дворника за изнасилование детей. Об этом сообщает 78.ru.

По информации источника, к настоящему времени злоумышленник задержан сотрудниками полиции и отправлен в изолятор временного содержания. Против него возбудили уголовное дело по статьям 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») и 135 («Развратные действия») УК РФ.

Уточняется, что 21 апреля мать одного из школьников обратилась в полицию. Петербурженка рассказала, что дворник развращал ее 12-летнего сына. Правоохранителям удалось выяснить, что с февраля по март дворник развращал и насиловал двух подростков.

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